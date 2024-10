Incidente nella tarda mattinata di oggi sulla SS 133 bis, nei pressi del bivio per il porto di Santa Teresa Gallura. Per cause ancora da chiarire, una Fiat 500 L e un camper si sono scontrati. A bordo dei mezzi sei persone, quattro delle quali sono rimaste ferite lievemente, due sono illese.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco di Arzachena, che ha messo in sicurezza i veicoli e la strada.

Sul posto anche due ambulanze del servizio sanitario territoriale 118 e una pattuglia dei Carabinieri, per i rilievi del caso.