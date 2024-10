Intorno alle 14:20 circa, una squadra dei Vigili del Fuoco di Nuoro è intervenuta per soccorrere una persona rimasta coinvolta in un incidente stradale sulla Strada Statale 131 Dcn, al chilometro 46, in direzione Abbasanta.

Un'auto, condotta da una donna di Orotelli, per cause in corso di accertamento, è andata in collisione con un camion che viaggiava nella stessa direzione.

L'autista dell'auto, che viaggiava da sola, ha riportato varie contusioni.

Sul posto 118 e Polizia stradale.