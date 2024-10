Attimi di vera paura quelli vissuti da una coppia di Sassari, di circa quarant’anni.

ùPoco dopo l’una di oggi, l’auto sulla quale viaggiavano, per cause in corso di accertamento, ha carambolato e si è capottata più volte sulla strada statale SS 389 VAR, all’ingresso di Nuoro.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco che ha provveduto ad estrarre dalla vettura i due occupanti. La coppia è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale San Francesco di Nuoro con ambulanze medicalizzata e di base del 118.

Sul posto anche la Polizia stradale e una squadra ANAS.