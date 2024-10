Sono da poco trascorse le 10.50 e in pieno giorno, un’auto in sosta (una Fiat 500 vecchio modello), viene avvolta dalle fiamme.

I cittadini della zona allertano il 115 e la squadra dei Vigili del Fuoco interviene per spegnere il rogo: ancora da accertare le cause dell’episodio, fortunatamente non ci sono stati feriti ma tanto spavento.