Due auto sono state avvolte dalle fiamme nella notte a Sassari.

La prima vettura si trovava parcheggiata in via Rizzeddu, mentre la seconda in via Gorizia. I Vigili del fuoco sono intervenuti per il primo incendio alle ore 23:30, mentre per il secondo all’1:30.

Il rapido intervento della squadra, in entrambi gli episodi, ha fatto sì che i danni si limitassero alle sole vetture coinvolte. Sul posto anche i Carabinieri.