Intorno all’una e un quarto della notte, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Legnano, nel quartiere di Pirri, per spegnere un incendio che ha coinvolto due auto. Le fiamme hanno anche danneggiato lievemente un portoncino d'ingresso e la facciata esterna di un appartamento adiacente.

Il tempestivo arrivo della squadra ha evitato il coinvolgimento della struttura e di altri veicoli. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

Al termine delle operazioni di spegnimento, i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l'area e avviato gli accertamenti per stabilire le cause.