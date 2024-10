Auto in fiamme in un’area di via Rizzoli a Selargius. Sul posto sono interventi i vigili del fuoco del distaccamento locale per domare le fiamme. L’intervento immediato dei pompieri hanno evitato che le fiamme si propagassero anche alla vegetazione e ad altri mezzi in sosta nelle vicinanze.

Sono in corso accertamenti per stabilire le cause del rogo.