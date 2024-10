Erano le 19.30 quando in via Peretti, a Cagliari, un’auto è stata avvolta dalle fiamme. Immediatamente è stato lanciato l’allarme e sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del Comando provinciale che hanno spento l’incendio e provveduto a mettere in sicurezza l’intera area.

Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento.