Un episodio sconcertante, in ottica di una ulteriore attenzione alle recenti criticità del trasporto pubblico cittadino: ieri notte i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Cagliari, hanno arrestato un autista-trasportatore di Villacidro (classe 1968, con alcuni precedenti di polizia), per il reato di tentata violenza sessuale.

L’uomo infatti, intorno alle 21, a bordo dell’autobus del Ctm che si trovava in viale Diaz e diretto a Quartu Sant’Elena, iniziava a praticare condotte di autoerotismo davanti ad altri passeggeri, tentando più volte di avere contatti fisici con alcuni di loro.

La pronta richiesta di intervento al 112 determinava l'invio immediato di una pattuglia che giunta sul posto, interrompeva la condotta della persona, lo immobilizzava in costanza di un tentativo di reazione e lo traeva in arresto. L’arrestato veniva poi condotto presso la casa circondariale di Uta, a disposizione dell'Autorità giudiziaria.

CTM. In riferimento agli articoli apparsi sulla stampa in data odierna che riferiscono dell’arresto di un autista 50enne di Villacidro per il reato di tentata violenza sessuale su un bus Ctm, si precisa che il protagonista dell’episodio si trovava a bordo in qualità di passeggero e che non si tratta di un conducente Ctm.