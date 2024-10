Un conducente del Ctm sarebbe stato aggredito nella notte in via Abruzzi, a Cagliari, a bordo di un mezzo della linea 3.

Per cause non ancora chiare, l'aggressore avrebbe colpito l'autista con diversi pugni prima di darsi alla fuga. Sul posto è intervenuto il 118 che ha trasportato il ferito in ospedale.

Gli agenti della Squadra volante hanno subito avviato le indagini per risalire all'autore del pestaggio, che sarebbe già stato identificato.