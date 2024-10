Un malore dell’autista di un pullman di linea urbana, Giorgio Ghisu, 56 anni, di Quartu, pare sia la causa dell’incidente stradale di questo pomeriggio, lungo il viale Marconi: il conducente si è sentito male mentre era alla guida della linea 30 filobus del Ctm con a bordo i passeggeri, ha cercato di accostarsi per evitare un incidente e in suo aiuto è arrivato un passeggero, accaduto poco prima delle 14 a Cagliari, nel tratto trafficato nei pressi del comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Secondo il lancio stampa Ansa Sardegna - da quanto si apprende - l'autista del mezzo pubblico dopo aver percorso la rotonda di Is Pontis Paris in direzione Quartu. si è sentito male. L'uomo ha subito rallentato il mezzo pubblico - pare abbia anche effettuato più frenate - tentando di accostarsi sulla destra. Un passeggero si è accorto di quanto stava accadendo, intervenendo per aiutare l'autista. In queste fasi il pullman - si legge nel lancio dell'Ansa - ha urtato il guardrail e alcuni passeggeri sono caduti, due di loro sono rimasti lievemente feriti. Immediato l'arrivo dei soccorsi, sul posto cinque ambulanze del 118, carabinieri e gli agenti della polizia municipale. I passeggeri contusi e l'autista sono stati subito soccorsi. Il mezzo pubblico è stato già spostato dalla zona, il traffico ha subito rallentamenti.