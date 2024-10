Scagionato un giovane 15enne dalle indagini dei carabinieri perché alle volte le cose non sono come appaiono. Infatti, è così decaduta la denuncia per danneggiamento di un autobus del trasporto pubblico e interruzione di pubblico servizio a carico di un minorenne, studente delle superiori di Dolianova.

I FATTI - Nel primo pomeriggio del 15 gennaio scorso, un autobus dell'ARST (carico di studenti), li stava riportando a casa. Durante il tragitto il frangi vetro di emergenza, collocato sul lato posteriore del mezzo, si è staccato dalla propria sede andando a infrangere un finestrino finito in frantumi. Il conducente ha prontamente chiamato i Carabinieri sostenendo con loro che a infrangerlo sarebbe stato il ragazzo che viaggiava proprio in prossimità del punto del danno.

IL RISARCIMENTO - Per il danneggiamento di un bene pubblico si procede anche d'ufficio e il padre del ragazzo ha provveduto in breve a pagare il risarcimento dei danni.

LE INDAGINI - I Carabinieri però non si sono fermati lì, hanno voluto analizzare le immagini riprese dalle telecamere interne al mezzo pubblico. Così è emerso che in realtà il ragazzo aveva provocato la caduta del martelletto, ma in maniera del tutto accidentale e non voluta. Le immagini sono molto chiare e non vi possono essere dubbi. Resta dunque il risarcimento del danno, ma il profilo penale andrà assolutamente archiviato.