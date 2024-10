Il viaggio ad Austis in occasione di Autunno in Barbagia è un'immersione di mescolanze tra profumi e colori, arti e mestieri che il tempo ha protetto, l'uomo forgiato e la memoria restituito.

Nel fine settimana appena trascorso tantissimi visitatori e turisti hanno fatto tappa nel paese per vivere un percorso prezioso tra i saperi locali nel tracciato di un'identità che rivendica l'appartenenza.

Le case di granito si affacciano sulle vie caratteristiche e le porte di legno che si lasciano aperte invitano a entrare nei luoghi dove si riscopre l'antico sapere, dando luce alla memoria.

Tracce d'orbace e di velluto rivelano il vestire tradizionale, mani artigiane si muovono con fare sicuro tra cestini che si intrecciano e legni da intagliare.

C'è chi espone l'arte orafa con la filigrana sarda che spicca per bellezza e ricchezza di dettagli mentre in tanti si sono organizzati per creare punti ristoro dove viene garantita la genuinità dei prodotti locali. Ovunque viene offerto un assaggio di buon vino e formaggio stagionato, qualche dolce e un sorriso sincero. Come quello di tzia Maria Pisano che vive in una casa nel cuore storico del paese tra tanti fiori che adornano il suo giardino e una storia da raccontare. Ottant'anni anni da festeggiare il prossimo mese e una vita vissuta anche di notte, quando con la complicità del buio infornava il pane da vendere per consentire ai sei figli di crescere. È la più anziana espositrice di Austis e, nell'accogliere i visitatori nella vecchia cucina piena di ricordi, offre “pane modde cun patata e papassinos”.

Il Comune di Austis ha affidato da anni il coordinamento dell'iniziativa a Bruno Venturi che guida i visitatori tra i percorsi che conducono nei vari angoli del paese. Quest'anno sono stati allestiti 63 punti espositivi con oltre 90 espositori. «Si diventa apicoltori per passione e non perché si decide di diventarlo», dice Umberto Floris mentre si muove tra contenitori di vetro che contengono il miele. «Da almeno tre generazioni la mia famiglia è depositaria dei segreti di un'esperienza che si tramanda di padre in figlio».

In una via poco distante dalla strada principale si trova “Sa ‘omo ‘e Michelinu Cossu”: è questa la corte allestita dal più giovane degli espositori, Michele Cabras, 16 anni, che realizza piccoli cuscini artigianali di grano, quando vengono riscaldati generano conforto per la cervicale. Pietro Sanna, il nonno, da anni valorizza le origini contadine con “S'Arzola”, il rito che rievoca la trebbiatura con le tecniche tradizionali che poggiano sull'impiego della forza manuale e dei mezzi a trazione animale.

Sulla campagna di Austis si estende l'ampio giardino di Davide Fadda, “S'ortu de Coarbu” dove si coltivano sette specie di fagioli e si producono saponi naturali a base di olio vegetale.

In “Sa ‘omo de s'Arretzolu” Danilo Marongiu offre una dimostrazione di come si prepara “su pane de crivazzu” e “su pane de orzu”. Poco distante “Sa corte ‘e Tonino Pisano” affascina per la quantità e la varietà di antichi arnesi da lavoro esposti e per l'incredibile raccolta di oggetti e strumenti antichi recuperati con la passione di un collezionista. Anche gli antichi oggetti andati in rovina riacquistano in questa grande casa le funzioni di un tempo.

Tonino accompagna con le parole la storia di ogni singolo oggetto, dal grammofono che muove una musica graffiata agli utensili utilizzati dal calzolaio, su sabatteri, e dal falegname, su maistu e linna, fino al motorino Garelli del '62 che si è aggiunto di recente a un patrimonio unico e di inestimabile valore.

