Voci, luci, stelle: a Badesi brilla il talento nella notte che consacra i giovani interpreti del bel canto isolano.

Tredici artisti del nuovo corso musicale si sono alternati sul palco dell’Anfiteatro Comunale per regalare emozioni e la consapevolezza di un futuro da costruire tra le note.





Ha vinto Aurora Lecis, ventenne di Samassi, che ha incantato con il brano ‘Listen’ di Beyoncé, seguita dal fenomeno Alexia Pazzola (15 anni, di Ossi) e dall’elegante Andrea Manca (19 anni, di Alghero).

In realtà tutti i protagonisti, presentati da Giuliano Marongiu, hanno meritato l’ovazione costante che il numeroso pubblico presente ha riservato per ciascuna esibizione.





A completare l’elenco di un incontro straordinario: Sara Beccu (Buddusó), Valentino Cannas (Badesi), Adriano Deledda (Laerru), Asia Dore (Ossi), Sofia Murgia (Budoni), Eliana Nieddu (San Teodoro), Jorghia Pazzola (Ossi), Laura Salaris (Ossi), Andrea Sanna (Murta Maria) e Giuseppe Serra (Golfo Aranci).

Soddisfatto Gabriele Oggiano, il direttore artistico dell’evento: <<Questa manifestazione, giunta al quarto anno, riunisce le novità più interessanti della musica in Sardegna. Qualità e talento sono i requisiti richiesti per partecipare e anche ieri sera la Giuria ha dovuto faticare per stilare una classifica finale in quanto tutti i partecipanti erano di altissimo livello>>.

Una Giuria presieduta da Alberto Cocco e formata dai cantanti Fabrizio Sanna e Lucia Budroni, dal musicista Federico Fresi e da altre due figure individuate dall’organizzazione.

La Pro loco di Badesi, presieduta da Andrea Sechi e l’Amministrazione Comunale di Badesi, con a capo il sindaco Giovanni Maria Mamia, guardano già alla prossima edizione con entusiasmo e con l’impegno di potenziare uno dei grandi eventi musicali della Sardegna destinato a diventare punta di diamante per i giovani di talento.



L’allestimento floreale della serata è stato curato da I flower di Badesi.