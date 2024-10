Le auto blu della Pubblica Amministrazione non diminuiscono, anzi aumentano in modo rilevante. In un anno, infatti, si è passati da 20.891 auto di servizio a 29.682, quindi 8.791 vetture in più.

E’ quanto riporta il quotidiano la Repubblica che ha chiesto alla società di data management Twig, guidata da Aldo Cristadoro, di trattare e confrontare le cifre dell’ultimo censimento, febbraio 2017, con il precedente chiuso nello stesso mese dell'anno scorso.

Repubblica riferisce anche il dato dei Comuni con il maggior numero delle auto blu.

“La posizione di testa nella classifica dei Comuni che denunciano il maggior numero di auto blu (cioè con annesso autista) è occupata da Oristano: ce ne sono 20 (il che significa 63,2 ogni 100 mila abitanti). Seguono - con netta prevalenza del Sud - Trapani, Brindisi, Messina, Cosenza e Matera. In termini assoluti, e con riferimento alle semplici auto di servizio (cioè senza autista dedicato), in testa c'è Torino con 294 auto, seguita da Roma con 146 auto. Spicca Sassari con 106 auto (83,1 ogni 100 mila abitanti)”.

Ecco la MAPPA della auto blu: