Nel comune di Tortolì oggi si sono registrati 193 casi positivi al coronavirus e 27 persone si trovano in quarantena. Il sindaco proroga ordinanza per il contenimento dei contagi. Sino al 31 gennaio 2022 vengono così regolamenti gli accessi alle seguenti strutture comunali:

Cimitero: l’accesso è consentito nelle giornate di Martedì, Giovedì, Sabato, dalle ore 7:30 alle 17; Domenica dalle ore 07.30 alle 12.30. Durante le celebrazioni delle esequie funebri, il cimitero resterà chiuso ai visitatori ed è consentito l'accesso ai celebranti e ai parenti stretti sino ad un massimo di 100 persone. I visitatori dovranno indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine), igienizzare le mani all'ingresso e mantenere la distanza di sicurezza.

Parco La Sughereta: è consentito l’accesso ai visitatori tutti i giorni dalle 8 alle ore 18, sino a un numero massimo di 150 persone; si dovranno indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine), igienizzare le mani e mantenere la distanza di sicurezza. Vietato qualsiasi tipo di assembramento.

Parchi e aree verdi attrezzate: l’accesso ai parchi e alle aree verdi attrezzate è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento e il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale. I fruitori dei parchi dovranno avere a disposizione idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Inoltre sono sospesi eventi, manifestazioni, riunioni in luogo pubblico o privato di carattere ricreativo-culturale, ludico e intrattenimento, che possano comportare assembramenti e pericolo, fatte salve specifiche disposizioni normative.

Ai sensi delle diverse misure adottate a livello nazionale per contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 si ribadisce l’obbligo di usare mascherine (preferibilmente FFP2) anche all’aperto, rispettare le altre misure di protezione: distanziamento e igienizzazione accurata e costante delle mani. Sono esclusi dall’obbligo dell’uso della mascherina i bambini di età inferiore ai sei anni e le persone affette da disabilità e patologie incompatibili con l’uso continuativo della mascherina; l’obbligo a carico dei titolari e degli esercenti di attività commerciali di intensificare le operazioni di igienizzazione e sanificazione degli ambienti; indossare costantemente i dispositivi di protezione individuale, mettere a disposizione per il pubblico e i clienti di prodotti igienizzanti, il rispetto del contingentamento degli accessi ai propri locali in base allo spazio utilizzabile.

Ancora a tutti coloro che sono venuti a contatto con soggetti positivi, l'obbligo di rispettare la quarantena fiduciaria sino alla comunicazione da parte dell'ATS dell'esito dei tamponi e/o della conclusione della quarantena fiduciaria. Sono vietate le feste, gli eventi e i concerti che implichino assembramenti in spazi aperti e sono sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali.