Parte da oggi l’aumento delle tariffe Trenitalia in Sardegna, invariate dal 2009.

L’incremento è del 9% per i biglietti di corsa semplice mentre è più alto nel caso degli abbonamenti, questo perché precisa Ferrovie dello Stato, “nel 2009 erano stati oggetto di variazioni molto più basse rispetto ai ticket singoli. L'abbonamento, poi, è già una forma molto conveniente di bigliettazione, che permette un numero di viaggi mensili illimitato pagandone circa 10”.

La compagnia ferroviaria precisa inoltre che “la politica tariffaria è decisa esclusivamente dalla Regione, programmatrice del servizio ferroviario, e Trenitalia si limita semplicemente ad applicarla”.

Ecco cosa cambia per le tratte più importanti, fermo restando che, puntualizza ancora Trenitalia, "le tariffe in Sardegna sono tra le più basse d'Italia": da oggi il biglietto Cagliari-Oristano costerà 6,70 euro (invece di 5,95); 16,50 euro sarà il prezzo del Cagliari-Sassari (fino a ieri a 15,75), mentre 18 euro serviranno per la tratta Cagliari-Olbia (16,90 fino a ieri). Gli abbonamenti mensili: da 79,50 a 104 euro per Cagliari-Oristano, da 138,50 a 169 per Cagliari-Sassari, da 146 a 179 per Cagliari-Olbia.