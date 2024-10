Aumentano i contagi a Porto Torres, e il sindaco Sean Wheeler invita la popolazione a una maggiore attenzione rispetto alle norme anti-Covid.

"Vi aggiorno con il bollettino dei contagi in città - scrive il primo cittadino su Facebook -. Sono nuovamente aumentati i positivi, risaliti a 27. Stabili le persone in quarantena perché sono state a contatto con casi di infezione accertata (7). Sempre un ricoverato tra i positivi".

"Tanti mi hanno segnalato situazioni ambigue in città - osserva il sindaco pentastellato -. Gruppi di persone, distanze di sicurezza non rispettate, violazioni delle principali norme di buon senso. Le forze dell'ordine sono sul territorio. Ma il buon esito della Fase 2 dipende da noi e dal nostro comportamento. Ci sono state delle riaperture, ma le precauzioni e le regole di base non sono variate".

E conclude: "Ricordo che Porto Torres è sempre ed ancora tra i Comuni più colpiti dal Covid-19 in Sardegna. Le indicazioni per combattere il Coronavirus ci sono e le dovremmo conoscere ormai a memoria. Usiamole".