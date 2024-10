"Cari concittadini, con grande preoccupazione vi informo che c’è stato un aumento esponenziale di contagi da Covid-19". Così il sindaco di Tempio Pausania Gianni Addis, in un aggiornamento pubblicato sulla pagina Facebook del Comune.

"In base ai dati comunicati dal Servizio di Igiene Pubblica - si legge nella nota - in Città ci sono 15 positivi. Oltre questi, altri 8 soggetti sono in quarantena obbligatoria. È indispensabile, pertanto, che tutti prestiamo la massima attenzione e che teniamo comportamenti prudenti e responsabili, perché come purtroppo abbiamo più volte constatato, il virus è altamente contagioso".

"Vi invito, quindi, in considerazione della ricomparsa del virus in città, a rispettare i divieti e a continuare a osservare rigorosamente tutte le misure di sicurezza e di protezione, prime fra tutte il distanziamento interpersonale, l'uso delle mascherine e l'igienizzazione frequente delle mani, per contenere la diffusione del virus e tutelare la salute di tutti", conclude il primo cittadino.