Aumentano i contagi a Bonorva, e il sindaco dispone la chiusura delle scuole fino al 15 novembre.

Il primo cittadino Massimo D'Agostino ha emanato oggi un'ordinanza con cui dispone la chiusura dei plessi della scuola dell'infanzia, primarie e secondaria di primo grado di via Giovanni XXIII e via Salaris. Chiuso anche l'Istituto professionale per l'agricoltura e l'ambiente.

Otto i casi di Covid accertati in paese, diverse persone sono in isolamento fiduciario. "Si è in attesa di ulteriori esiti che riguardano numerosi bambini e i loro familiari - spiega il sindaco -. Tutto ciò potrebbe portare a un aumento esponenziale dei possibili contagi".