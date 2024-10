“Ieri da alcuni cittadini sono stato informato di essere risultati positivi al tampone molecolare, quindi saliamo a 12 casi. A giorni dovrebbe arrivare l'ufficialità da ASL”.

Lo ha comunicato il sindaco di Galtellì, Giovanni Santo Porcu.

“Stamattina – ha detto inoltre - cinque nostri concittadini riscontrati positivi ai tamponi rapidi, saranno a Dorgali per il tampone molecolare. Migliorano invece le condizioni di quei cittadini, che avevano riscontrato la positività al Covid ormai da oltre 20 giorni, presto potranno tornare alla vita normale”.

Porcu sottolinea anche: “Tutto sommato abbiamo numeri bassi di contagio, ma non illudiamoci. So che diverse famiglie hanno eseguito e stanno eseguendo tamponi, sia con medici privati o con strutture abilitate, quindi non so se son state riscontrate positività. Non giudico, casomai cerco di capire e capisco, ma ribadisco che non c'è assolutamente niente da vergognarsi e comunque da parte mia devono essere attivati ulteriori passaggi amministrativi /burocratici, come la raccolta indifferenziata per la famiglia interessata, a tutela dei lavoratori del settore e tante altre cose. Non abbiate timore ad informarmi, se dovesse capitare, da questa situazione se ne esce insieme”.