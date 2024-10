“Auguri anche agli imbecilli. Stanotte alcuni ragazzi di Buddusò, dei quali diversi minorenni, hanno distrutto le fioriere presenti nel corso e se ciò non bastasse hanno reso la Piazza del Comune un vero e proprio immondezzaio con lancio di numerose bottiglie di vetro a altri oggetti di vario tipo. Un comportamento insensato di inciviltà e stupidità assoluta”.

Sono queste le parole del sindaco di Buddusò Giovanni Antonio Satta che denuncia quanto accaduto nella notte di capodanno nel suo paese.

“Questi imbecilli hanno agito con sconsiderata follia incuranti del fatto che su gran parte di quell’area del centro abitato siano presenti telecamere di videosorveglianza.?Questa mattina abbiamo cercato di ripulire la zona e in parte ci siamo riusciti. Queste persone, se cosi si possono definire, che si sono rese responsabili di questa atto barbarico, sono invitate a presentarsi - Lunedi 4 gennaio 2016 - nella Piazza del Comune, alle ore 8,00, muniti della stessa audacia che li ha portati a compiere l’azione di stanotte, dove troveranno ad attenderli il sottoscritto e un operaio del Comune che metterà loro a disposizioni gli utensili e le attrezzature necessarie per rimette a posto e in ordine le fioriere smantellate".

"Tenete presente - scrive il sindaco in un post pubblicato su Facebook - che chi non si presenterà per rimettere a posto il Corso nello stato ante barbarie verrà denunciato per danneggiamento al patrimonio pubblico. Nella speranza che l’azione inconsulta di stanotte non si ripeta mai più, colgo l’occasione per inviare anche a Voi gli auguri di un buon Nuovo Anno...”