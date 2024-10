Auguri a tutte le mamme del mondo. Dalle più vicine alle più lontane, nel tempo e nello spazio. A tutte, e tutti i giorni, vada l’omaggio universale dei figli, che non è altro se non l’amore infinito verso colei che li ha messi in luce e che sarà tale fino all’ultimo istante della loro vita.

Auguri alle mamme felici e a quelle che aspettano di esserlo. Un pensiero particolare ad altre meno fortunate, affinché trovino in un amore materno, se possibile, ancora più forte, quel compenso di serenità ulteriore per ciò che sentono di non aver avuto in regalo dalla vita.

Per tutti, la mamma è per sempre la donna più bella e più forte del mondo. Il suo splendore accompagna i figli nei sentieri della vita, ne illumina i passi e non li lascia mai soli, così, come da bambini, sino all’ultimo suo respiro.

L’amore per la mamma ha sempre trovato nella poesia una delle forme di esaltazione più profonde, più sentite e, forse, anche più struggenti. Uno dei momenti di grande trasporto emotivo, le nostre comunità - soprattutto in passato, ma almeno fino a qualche anno fa - lo vivevano con le declamazioni dei versi improvvisati dei grandi poeti sardi. I quali, dai palchi di tutta l’Isola, dedicavano alla figura materna parole caratterizzate da un tono sentimentale e lirico che sapevano appassionare e commuovere la gente, indistintamente.

Le poesie che seguono sono dedicate, oggi, alla mamma di ciascuno di noi e sono di celebri aedi entrati nella leggenda dei versi in rima. La prima è di Antonio Cubeddu, di Ozieri, classe 1863, il padre della prima gara pubblica in piazza , che, nel 1896, segnò anche l’inizio del professionismo tra i poeti. Faranno seguito altre tre poesie, rispettivamente, di Bernardo Zizi, di Onifai, oggi novantaduenne, di Mario Masala, di Silanus, classe 1935, scomparso 5 anni fa e di Antonio Pazzola, di Sennori, classe 1929, morto all’età di 84 anni.

ANTONIO CUBEDDU

Sa mama est sa lanterna luninosa

ch’in dogni passu su fizu guidat

Est lughe risplendente e virtuosa

chi s’intellettu pro su bene ischidat

Costante educadora in dogni cosa

Lu consizat, lu adorat, non lu fidat

L’aggiuat in sa vida materiale

lu rendet forte in sa vida morale.

BERNARDO ZIZI

Mama oe cumpresu l’happo ebbìa

cantu pro me patid’ has e penadu

Isco cantu sincera m’has amadu

e cantu m’has amare mama mia

Cun sa oghe piena d’armonia

cantas dies e nottes mi has ninnadu

e cantas dulches caretzas mi has dadu

cando minore in bratzos tuos fia

Imparende appena a faeddare

cun su coro felice in tanta brama

mi has intesu mama murmurare

Poi chi finit su terrenu drama

s’ultima frase prima ‘e ispirare

had’esse pro te ancora, Mama

MARIO MASALA

Mama sa pius cara e pius bella

ses ca m’has dae sinu partoridu

Tue naschere e creschere mi has bidu

e m’ has fattu continuu sentinella

M’has dadu latte in sa vida offridu

cand’ in edade ancora fit novella

Pro me sacrificadu has e suffridu

onesta che una santa in sa cappella

Pro me has affrontadu tantas penas

pro chi menzus de unu fizu anzenu

de m’iere isperaia frequente

Dev’ a tie su samben de sas venas

su briu ch’happo sa folza e s’alenu

pro cussu t’happo sempere in coro e mente

ANTONIO PAZZOLA

Cantu l’istimo a mama però

non li fatto continuu cumpagnia

La giamo mama cha est carre mia

eo su fizu naturale so

M’ha dadu vida latte et energia

e deo nudda in cumpensu li dò

Antzis in oras bellas de allegria

la fatto trista ca rispondo no

E cando offendo sa materna brama

issa a nisciunu mai lu riferidi

suffridi in coro ma non mi disprezzada

e mai arrabiada ido a mama

m’enit de fronte sos bratzos abberidi

m’astringhede piedosa e mi carezzada