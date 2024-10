Auguri per i primi 100 anni a Pino Dubois. È stato un piacere e un onore chiacchierare con uno degli uomini che ha contribuito a scrivere la storia del commercio cittadino e sardo. Con lucidità mi ha chiesto dei progetti per la città e mi ha raccontato delle sue nuotate e dell’amore per i viaggi. Ci siamo dati appuntamento al prossimo anno”.

Anche il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu ha voluto partecipare alla piccola festicciola per il nuovo centenario Pino Dubois, (nella foto), ospite della struttura per anziani del centro Jenner-Qt: seppur con tutte le limitazioni dovute all’emergenza del Coronavirus, parenti e nipoti, insieme agli operatori della struttura e agli altri ospiti, sono state spente le 100 candeline dello storico e ben stimato personaggio cagliaritano.