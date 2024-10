Eccola zia Maria Gessa, che ha compiuto 106 anni, confermandosi l'escalaplanese più longeva: “Porta in dote un vissuto non facile, le due grandi guerre, l'emigrazione degli escalaplanesi in ogni dove, la famiglia e il suo ruolo nella comunità – scrive il primo cittadino Marco Lampis – che ha voluto manifestare il suo affetto e quello della Casa Comunale - mai in disparte. Una donna sempre attiva e attenta, pronta ad aiutare tutti, quando le donne come lei erano il dentista che non c'era o il fisioterapista che non esisteva. Ancora oggi sa prendersi la scena. Ogni anno che passa, mi augura di vivere almeno un anno in più dei suoi e visto che lei ambisce a quota 110, direi che mi va di lusso. Tanti Auguri a zia Maria – conclude il sindaco - uno scrigno prezioso per la storia di questo paese”.

(Nell’immagine, il sindaco Marco Lampis e nonna Maria, 106 anni)