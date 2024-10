Bernardo Zizi festeggia oggi i suoi 96 anni. Vive serenamente nei piani alti della veneranda età, tziu Bernardu, uno dei più grandi poeti della poesia a bolu, l’ultimo de sos mannos. Protagonisti della sua quotidianità, che ne assicurano salute e serenità, sono naturalmente gli affetti familiari, ma anche quello sterminato numero di estimatori che con costanza esprime al poeta e all’uomo simpatia e vicinanza trasmesse di padre in figlio.

L’età di Zizi è compresa, dunque, nella sfera, divino/romantico/sentimentale, della venerazione, alla pari della sua poesia, che sostenuta felicemente da una voce limpida, squillante, variabilmente modulata e suadente, ha sempre interpretato sui palchi dell’Isola e non solo, il sentire comune della gente, elevandolo a quel rango di nobiltà in cui albergano valori e principi morali, unitamente all’istinto positivo dell’Uomo e a una visione della vita, innanzitutto quella propria di tziu Bernardu, volta all’equilibrio, alla saggezza, alla speranza e alle giuste dosi di sorriso e di divertente quanto benefica ironia.

Ecco perché la figura di Bernardo Zizi rappresenta un simbolo identitario appartenente a tutti i Sardi. Noi faremo tesoro dell’immenso patrimonio tradizionale/culturale di cui il Poeta di Onifai si è reso e si rende ancora interprete con le sue opere in versi. La sua è una delle carte d’identità più nobili della Sardegna, né mai potrà mancare, pena quel depauperamento di valori, a sostegno dei quali Zizi si è sempre adoperato, che non vorremmo mai conoscere.

Tra i ricordi più recenti di chi scrive, c’è la grande ospitalità del Poeta, quando ho avuto l’occasione di ascoltare le sue appassionate declamazioni, recitate a memoria, dei versi della Divina Commedia e delle citazioni in greco e latino di celebri autori di quelle civiltà. Mi ha colpito ancora una volta la cultura profonda di tziu Bernardu, la brillantezza del carattere e l’eloquenza del vate improvvisatore, il senso del bello e la propensione alla sintesi nell’esaustiva valutazione di situazioni e temi. Sono, queste caratteristiche, parte delle rare virtù di chi ha fatto della propria arte, la poesia, una nobile ragione di vita, per sé e per gli altri.

Buon compleanno, dunque, al nostro Poeta e nostra Leggenda Vivente; tanta salute e serenità da parte di tutta la redazione di Sardegna Live.