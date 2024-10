“Gli accordi firmati sono il primo tassello di un percorso verso la ricollocazione dei lavoratori. Siamo consapevoli che non sarà semplice ma abbiamo condiviso un percorso che coinvolge aziende, sindacati e istituzioni a garanzia del futuro dei lavoratori”.

Giuseppe Atzori, segretario generale regionale Fisascat Cisl, ha espresso soddisfazione per l’esito della vertenza Auchan – Conad, con la chiusura del grande centro commerciale sassarese (dopo 30 anni di attività) e la conseguente riapertura delle serrande, con le nuove insegne e le nuove divise per i lavoratori, prevista per ottobre: i dipendenti saranno ricollocati (ecco il precedente servizio completo https://www.sardegnalive.net/news/in-sardegna/51955/auchan-chiude-dopo-30-anni-ardau-uiltucs-riaprira-ad-ottobre-con-l-insegna-conad-salvi-i-dipendenti)