Ancora una volta Atzara ha aperto le sue porte dimostrando grande accoglienza e spirito di collaborazione.

Il doppio evento “Longevitas Mandrolisai” e “La notte Romantica” di sabato scorso, che ha messo in vetrina le eccellenze dell’enogastronomia locale, è stato un grandissimo successo e ha confermato essere un format vincente, capace di unire in maniera sinergica un territorio e di creare un contesto gioviale per grandi e piccoli.

Un'occasione per celebrare l'amore e il romanticismo in uno dei borghi più belli d'Italia e per conoscere l’unicità del Mandrolisai. I produttori locali hanno accompagnato i visitatori e appassionati nella degustazione, illustrando proprietà e caratteristiche dei vini protagonisti della serata. Tre gli ospiti di grande valore: la Strada del Vino dell’Etna, l’Azienda Vitivinicola Chessa e l’Azienda Vitivinicola dell’Istituto Professionale di Sorgono.

Ma non solo enogastronomia, ma anche arte, musica e intrattenimento. Fino alla mezzanotte è stato possibile visitare le opere d'arte esposte al Museo d’Arte Moderna e Contemporanea, la cui collezione offre una panoramica completa delle tendenze artistiche del XX secolo raccogliendo opere di artisti isolani e spagnoli che soggiornarono nella cittadina nel corso del Novecento. Lungo il percorso musica per tutti i gusti, supereroi, personaggi dei cartoni animati, maghi, mangiafuoco e trampolieri.

L’obiettivo del Centro Commerciale Naturale e del Comune, organizzatori dell’evento, assolutamente riuscito, è stato quindi quello di far scoprire il valore di un territorio ricco di fascino e di valorizzare le proprie eccellenze.

“Migliaia di persone hanno affollato le vie del centro storico – commentano il sindaco Alessandro Corona e la presidente del Ccn Isabella Troncia -. Abbiamo visto bambini felici, giovani contenti, adulti curiosi. Vi ringraziamo per la cortesia e l’eleganza con la quale avete visitato e vissuto Atzara”.

I ringraziamenti sono tanti e doverosi: “Grazie alle aziende vitivinicole del territorio per averci permesso di realizzare un grande evento sul vino del Mandrolisai. Grazie agli artisti, ai musicisti, ai prestigiatori, ai supereroi, a tutti, per lo spettacolo offerto”, hanno sottolineato Corona e Troncia.

LONGEVITAS MANDROLISAI. I produttori che hanno aderito alla rassegna: Fradiles Vitivinicola, Famiglia Demelas, La Dolce Vigna, Vitivinicola Etzo, Cantina Pisu, Roberto Cadeddu Vitivinicola, Cantina Flore, Cantina Manca, Trau, Vitivinicola Manca, Bingiateris, Carboni, Cantina del Mandrolisai, Giacu, Cantine Biboi, I Garagisti di Sorgono, Azienda Agricola Sassu, Trè Biddas, Su Binariu, Azienda Vitivinicola Su Pranu, Cantine Su Pranu, Cantina Demuru, Meana Terra del Mandrolisai, Vitivinicola Fulghesu, Quarantesimo Parallelo, Cantina Valle di Accoro. Queste le aziende che aderiranno al percorso degustativo di Longevitas Mandrolisai, affiancate da ospiti di eccellenza come la Strada del Vino dell’Etna, l’Azienda Vitivinicola Chessa e l’Azienda Vitivinicola dell’Istituto Professionale di Sorgono.

Un’offerta ricca e complessa, un’esperienza di qualità che rappresenta la vasta proposta di cui dispone l’intero territorio: non solo Atzara, ma anche Ortueri, Sorgono, Meana Sardo e Samugheo.