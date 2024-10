Atzara ha il profumo del vino buono del Mandrolisai che anche quest'anno richiamerà migliaia di visitatori. Tra case di pietra, strade segnate dal tempo e cantine tipiche.

Sabato la scuola calcio Atzara organizza un torneo internazionale “Vino del Mandrolisai” con rappresentative dell'Olanda, dell'Inghilterra e ovviamente del territorio ospitante. Nel pomeriggio, nella scuola materna, si terrà un incontro sul tema “Cantine sociali: esperienze a confronto”. Alle 19 è prevista la premiazione di “Bottiglia dell'anno” con degustazione finale.

La domenica si apre al Museo del Vino, con il percorso denominato Sa ia de is magasinos , con degustazioni del vino e dei prodotti atzaresi nelle cantine tipiche. Per la sagra Poste italiane emetterà l'annullo filatelico speciale. Suggestiva la coincidenza con i festeggiamenti in onore di Santu Sidore.

Turisti e visitatori si ritroveranno nei punti ristoro, nel laboratorio del pane artigianale e dentro un contesto di musica e danze in piazza San Giorgio.