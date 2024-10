"Ci sono dei momenti in cui bisogna fermarsi. Riflettere. Ci sono dei momenti in cui il dramma di un altra comunità non ci può lasciare indifferenti. Ci sono dei momenti in cui lo spettacolo non deve necessariamente andare avanti. Questo abbiamo ritenuto fosse uno di quei momenti. Siamo consapevoli dei disagi arrecati a molti ma siamo anche consapevoli di rappresentare la volontà e la sensibilità di un intera comunità. Per questo Cortes Apertas 2013 di Atzara è stata annullata. Siamo vicini alle famiglie delle vittime e alle comunità colpite da questa tragedia".

Walter Flore

Sindaco di Atzara