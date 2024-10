Un fuoristrada, condotto da un 40enne, per cause ancora in corso di accertamento, mentre percorreva un rettilineo, è andato a impattare con una 600 condotta da un'anziana di 82 anni, che proveniva dalla corsia opposta. L’uomo, Dario Manca, è morto sul colpo. Il passeggero è rimasto ferito in maniera seria, è stato trasportato con l'elisoccorso del 118 all'ospedale Brotzu di Cagliari. Illesa l'anziana, ma è stata comunque accompagnata da un'ambulanza all'ospedale San Francesco di Nuoro per controlli. L’incidente è avvenuto intorno alle 11, sulla statale 128 alle porte di Atzara, di fronte al cimitero.

Sul posto, per i rilievi, i Carabinieri della stazione di Atzara e della Compagnia di Tonara. La statale 128, all'altezza del chilometro 98, è stata chiusa temporaneamente al traffico in entrambi i sensi di marcia, deviazioni sulla viabialità comunale.