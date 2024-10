Il vino, le pietanze della tradizione, i vicoli del centro storico, l'arte ma non solo. Il paese di Atzara lega il suo nome anche a uno degli abiti tradizionali più rinomati della Sardegna. La perla del Mandrolisai è candidata all'edizione 2019 del concorso di Rai Tre Il Borgo dei Borghi, e fra le sue innumerevoli ricchezze il costume merita certamente una menzione speciale. Tanti i figuranti che animano le processioni religiose e le manifestazioni del paese. Il Gruppo folk "Atzara", il Coro polifonico maschile e il Coro polifonico femminile di Atzara sono le associazioni che custodiscono un patrimonio tramandato nei secoli esprimendo il fascino della propria comunità nei palchi dell'Isola e non solo con balli, suoni e canti tradizionali.

L'abito tradizionale femminile. I colori e le trame dell'abbigliamento femminile hanno sorpreso e incantato da sempre i visitatori che hanno fatto tappa in questo centro nel cuore dell'Isola. Il copricapo e il giacchino sono di pregevole fattura. Il copricapo è detto "sa tiaggiola", si tratta di una benda in lino inamidata, lunga circa 180 centimetri e larga 30 centimetri. Viene posta sul capo ripiegata ad assumere la particolare forma "a correddu". Il giacchino è detto "su cippone", in panno rosso, bordato di seta nera e arricchito da fili di seta policromi che formano dei ricami principalmente a tema floreale. Particolare è anche "sa chinta", il grembiule in orbace plissettato, bordato di seta verde e arricchito da inserti in broccato sia negli angoli superiori che in quelli inferiori e da fili di seta colorati.

L'abito tradizionale maschile. Si caratterizza per il corpetto, "su cosso", in velluto bordato di seta blu e arricchito da fili di seta policromi che vanno a formare delle asole e dei bottoni. Il gilet, "s' iste 'e pedde", è formato da sette pelli di agnello nero, e il gonnellino, "su cartzone de obrache", è in orbace, finemente plissettato, e risulta essere più stretto e più corto rispetto ai gonnellini della maggior parte degli abiti tradizionali sardi.





