Saranno due gli eventi che, sabato 22 giugno 2024, a partire dalle ore 20:00, animeranno Atzara, con una notte bianca ricca di spettacoli e iniziative: la manifestazione nazionale “La notte romantica nei Borghi più belli d’Italia” e "Longevitas Mandrolisai, long life wine festival", il grande evento sul vino del Mandrolisai con 21 aziende vitivinicole del territorio e due ospiti di eccellenza, la cantina La Contralta di Loiri Porto San Paolo con i suoi vini e l'Associazione S'Andala con l'offerta di street food di eccellenza.

Gli eventi sono inseriti nella manifestazione estiva Atzara Social Summer 2024, ideata dal Comune di Atzara e dal Centro Commerciale Naturale di Atzara, in collaborazione con il Coro Polifonico di Atzara, il Comitato Santa Maria 2024 e l'ASD Atzara, che nasce con l’intento di favorire la socialità tra la popolazione e promuovere l’economia locale.

IL PROGRAMMA - Arte, musica, enogastronomia e spettacoli dal vivo nella notte bianca ad Atzara.

LE AZIENDE: Cantina Fradiles, Famiglia Demelas, Vitivinicola Etzo, Cantina Pisu, Vitivinicola Roberto Cadeddu, Cantina Flore, Cantina Manca, Cantina Tenuta Mesanìa, Vitivinicola Manca, Cantina Bingiateris, Cantina del Mandrolisai, Cantina Giacu, I Garagisti di Sorgono, Cantina Sassu, Azienda Vitivinicola Pranu, Cantine Su Pranu, Vitivinicola Fulghesu Le Vigne, Cantina Soberana, Vitivinicola Fratelli Vaccas, IPAgrario di Sorgono. Ospite d'eccellenza "Cantina La Contralta di Loiri Porto San Paolo". Street food di eccellenza con l'Associazione S'Andala.

LA MUSICA: La serata sarà animata con le musiche dei concerti dislocati nel percorso della manifestazione. In tre diverse piazze del percorso, infatti, si esibiranno, in concerto, i gruppi: In giro per canzoni, gli ASPE (Acoustic Soft Punchy Ensemble) e il gruppo GFM, con musiche variegate per soddisfare tutti i gusti.

GLI ARTISTI: I trampolieri ORBS della Compagnia ACSD Shedan, lo spettacolo poetico-sensoriale "Fleur" della Compagnia Baracca dei Buffoni di Napoli, le mascotte Topolino e Minnie, Paperino e Paperina, Masha e Orso, Super Mario e Luigi, Bing, le principesse Biancaneve, Rapunzel, Jasmine, Tiana, lo spettacolo di fuoco di Gionata Feuer Frei, le danzatrici del ventre della Compagnia Sahara Oriental Dancers con le danze mediorientali, i giocolieri del Teatro del sottosuolo, il circo a tre ruote di Riky Tanca. Per i più piccoli sarà attivo il servizio “Trucca bimbi romantici”.

IL MUSEO: Durante la serata, per gli amanti dell'arte contemporanea, sarà possibile visitare il Museo MAMA - Antonio Ortiz Echague, che per l'occasione aprirà le sale espositive sino alla mezzanotte.

DOVE MANGIARE: Durante la serata sarà possibile degustare buon cibo con prodotti locali negli spazi dedicati allo street food lungo in percorso, gestiti dall'Associazione S'Andala.

- Ristorante – Pizzeria “Al Vecchio Mulino” per prenotazioni +39 0784 65400;

- Agriturismo “Su Zeminariu” per prenotazioni +39 0784 1821310.

DOVE DORMIRE: ad Atzara e nei dintorni. Per i camper parcheggio non custodito gratuito in area recintata nei pressi del centro abitato.

- AGRITURISMO “SU ZEMINARIU” Loc. Su Zeminariu s/n, 08030 Atzara – Tel: 0784 1821310;

- HOLIDAY MANDROLISAI D.O.C. - Via Montebello 13, 08030 Atzara - Tel: +39 3248808557;

- CASA LA ROBBIA - Via Sant'Antonio 6, 08030, Atzara - Tel +39 3382773369;

- AGRITURISMO "SU CRECCU" - Loc. Prochile ‘e Campu, 08036 Ortueri - Tel: 0784/66510;

- HOTEL RIST. PIZ. “SA FUNTANA” - Via Brigata Sassari, 46, 08036 Ortueri - Tel: 0784/66349;

- HOTEL “VILLA FIORITA” - Viale Europa, 2, 08038 Sorgono - Tel:0784 60129;

- BED & BREAKFAST “PIETRO E GRAZIELLA” - Via Emilia 6, 08038 Sorgono - Tel: 0784 60581 | 348 7761190;

- AGRITURISMO “PRANU” - Loc. Sa Tanca ‘e Luisu – 08038 Sorgono - Tel. 347 0003988;

- AGRITURISMO “SAN MAURO” – Loc. San Mauro - 08038 Sorgono- Tel: +39 0784 60310;

- B&B “S’ALASI” - Corso IV Novembre 26 – 08038 - Sorgono - Tel. 347 8239868 | 340 9445793;

- SA LUMENARIA - Viale Stazione 5 – 08038 - Sorgono - Tel. 3496205182;

- B&B I MENHIR - Località San Mauro – 08038 - Sorgono - Tel. 3402498732;

- B&B SA MARIOLA - Corso IV Novembre 15 – 08038 - Sorgono - Tel. 346 672 5734;

- B&B MINU’ - Via De Gasperi 11 – 08038 - Sorgono - Tel. 348 609 5838;

- AFFITTACAMERE VESTA - Via Nicolò Zucca – Via Medau n.6 – 08038 - Sorgono - Tel. 347 465 2186;

- AFFITTACAMERE CUCCUMIAO - Via Azuni 8 – 08038 - Sorgono - Tel. +39 334 7295020;

- B&B DOMUS PRIMA - SS128 Km 104 – 08038 - Sorgono - Tel. +39 392 5085071;

- B&B MADAU - Via Vittorio Emanuele 40 – 09086 - Samugheo – Tel. +39 3488337559 - +39 3922564070;

- B&B DI BITTU EMANUELA - Via della Pace 11 – 09086 - Samugheo – Tel. +39 3488154063;

- B&B “DILLIRI” - Via Vitt. Emanuele – 09086 - Samugheo – Tel. 0783649008 - +39 3462100772 - +39 3483326350;

- B&B DI SADERI MARIANNA – Via Vittorio Alfieri n. 7 – 09086 - Samugheo – Tel. 078364020;

- B&B DI STARA CATERINA – Via G. Garibaldi, 38 – 09086 - Samugheo – Tel. 078364758;

- B&B LE QUERCE – Via Vitt. Emanuele – 09086 - Samugheo – Tel: + 39 3298954033;

- AGRITURISMO DA LINO – Via Vitt. Emanuele, 162 – 09086 - Samugheo – Tel. 078364790 – + 39 3332080438;

- AGRITURISMO IS DOMOS ANTIGAS – località travi, SP71 – 09086 - Samugheo – Tel. 078364552 - +39 3407747048;

- AGRITURISMO SU PINNAZZU – località travi, SP71 – 09086 - Samugheo – Tel. 078364339 – 3+39 289475486.