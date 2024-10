Il comune di Atzara ha indetto un concorso di muralismo dal titolo “I colori della festa”.

«Questo è il primo passo per la costruzione di una pinacoteca a cielo aperto - spiega l'assessore alla Cultura Luigi Manca -. Negli ultimi anni si sono fatti tanti concorsi di pittura e i quadri sono conservati all'interno degli edifici del paese. Con questa iniziativa invece l'intento è che le opere d'arte, proprio perché sono un bene comune, siano fruibili a tutti».

Il concorso è inserito nel programma di Autunno in Barbagia, in programma ad Atzara per il 21, 22 e 23 novembre.

La scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione e dei bozzetti è fissata entro e non oltre lunedì 20 ottobre. Tutti gli interessati devono perciò affrettarsi per rispettare il termine annunciato.

Il primo classificato per sezione riservata agli artisti atzaresi porterà a casa un premio di 1300 euro, mentre il vincitore della sezione aperta a tutti vincerà 1700 euro.

Per maggiori informazioni visitate il sito del Comune di Atzara http://comune.atzara.nu.it/www/Sinistra/Community/Notizie/ArchivioNotizie/2014/notizia_0100.html