Attori speciali per uno spettacolo dedicato alla vita e alla solidarietà. I ragazzi speciali insegnano che forza di volontà, istinto e determinazione possono rinforzare un talento. È in programma questo pomeriggio a Tonara, con inizio fissato per le 17 e 30, il saggio teatrale degli utenti del centro diurno, dove l'energia dei giovani con abilità differenti calamiterà l'attenzione di tutto coloro che vorranno esserci per assistere a un incontro con la vita. Non solo recitazione. Nei mesi scorsi, questi ragazzi hanno seguito anche corsi d'arte e laboratori che hanno permesso loro, ad esempio, di reinterpretare la magia del presepe.

“Passavamo sulla terra leggeri”: è questo il titolo dato allo spettacolo ispirato all'opera di Sergio Atzeni, che vedrà una libera rivisitazione di brani firmati da grandi della letteratura come David Herbert Lawrence e Grazia Deledda e da giornalisti come Giacomo Mameli. I ragazzi del centro diurno di Tonara dal mese di gennaio hanno partecipato con tanto impegno ed entusiasmo al progetto del laboratorio teatrale, nel quale la storia della Sardegna rivive attraverso la particolare visione che letterati e scrittori ne hanno fatto nei testi e nelle opere che li hanno resi famosi. I giovani sono diretti e coordinati dal maestro Enzo Liborio Vacca di Ovodda e seguiti dagli operatori della struttura e del centro di Salute Mentale di Sorgono.

«Per me è un'esperienza che si ripete -spiega Liborio Vacca - e che riesce a creare sempre un carico di emozione e di trasporto emotivo senza pari. Bisogna scavare nell'anima dei ragazzi se si vuole riuscire a portare avanti un lavoro di pieno coinvolgimento e partecipazione. È un impegno di grande sacrificio, ma che regala momenti di grande orgoglio e soddisfazione».

Il saggio si terrà nei locali del centro polifunzionale di Tonara, con il patrocinio dell'amministrazione comunale e dell'Asl di Nuoro. Si tratta della seconda esperienza teatrale degli utenti, dopo il grande successo di partecipazione e di pubblico che aveva avuto, nel dicembre 2010, un analogo laboratorio intitolato “E sospira il ritorno”, coordinato sempre da Liborio Vacca. L'opera teatrale sarà replicata al teatro comunale di Sorgono mercoledì 12 giugno.

Roberto Tangianu