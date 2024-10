Le opere del Museo a cielo aperto de Su logu de s’iscultura sono state prese di mira dai vandali. Le mezzelune rosse dia viale Europa a Tortolì sono state rovinate da vandali con delle scritte color argento. Oltre alla scritta “ritirate i soldi dalle banche” ne compare una contro Massimo Cannas, sindaco di Tortolì. "Sindaco di m***a . Chi non si ribella scompare" è il messaggio destinato all'amministratore che però rassicura i suoi cittadini con un messaggio nella pagina Facebook del Comune.

Cannas scrive: “In relazione alla scritta vandalica comparsa sull’opera d’arte parte del Museo “Su logu de s’iscultura” in viale Europa, dove campeggia anche un insulto nei miei confronti, vorrei rassicurare della mia assoluta serenità.

Un fatto irrilevante che in questo momento non ci distrae da quelle che sono le priorità. Siamo invece concentrati tutti sulla vera emergenza. Questo atto vandalico fa seguito ad altre scritte generiche apparse nelle stesse opere nei giorni scorsi, che abbiamo provveduto subito a cancellare. Dispiace invece molto per il danneggiamento all’opera d’arte patrimonio dell’intera comunità. Vi auguro una buona Domenica delle Palme con l’auspicio di superare tutti insieme al più presto questo difficile momento storico. Ringrazio per i tanti messaggi di solidarietà che ho ricevuto. Pubblichiamo la foto dell’opera senza scritte, così come tornerà al più presto”.