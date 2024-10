Il sindaco Andrea Soddu esprime, a nome dell’amministrazione comunale e della città di Nuoro, la più totale solidarietà nei confronti del vicesindaco di Belvì Maurizio Cadau, vittima di un attentato operato compiuto da ignoti la notte di Pasqua che hanno crivellato di colpi di arma da fuoco la sua auto, parcheggiata nel giardino della propria abitazione.

Nel plaudere alla coraggiosa reazione del vicesindaco del piccolo centro del Gennargentu, il primo cittadino nuorese esprime pubblicamente il proprio sdegno per l’accaduto, e più in generale, per l’escalation di atti intimidatori che vedono come protagonisti gli amministratori locali.

È ancora fresco il ricordo degli spari contro l’abitazione del sindaco di Desulo Luigi Littarru, dopo l’ennesimo episodio increscioso, l’ANCI Sardegna, nel corso di una partecipata assemblea ad Abbasanta, aveva chiesto con forza che il governo e il parlamento prendessero provvedimenti seri creando leggi ad hoc ed alzando il livello di guardia davanti ad episodi inaccettabili che rischiano di pregiudicare la già difficile azione amministrativa di sindaci, assessori e consiglieri comunali, primi baluardi della democrazia, e proprio per questo talvolta bersagli privilegiati della rabbia e del malessere.