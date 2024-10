Una pescheria è stata data alle fiamme nella tarda serata di ieri a Nuoro, ma i danni sono contenuti.

Le fiamme si sono spente quasi subito dopo aver lambito solo una parte del bancone dell'attività. Il fatto è avvenuto alle 23, in piazza De Bernardi, quando alcuni malviventi dopo aver rotto la vetrata della storica pescheria hanno cosparso l'interno del locale di liquido infiammabile.

Il tentativo di incendiare il locale, però, non è riuscito completamente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Nuoro per bonificare il locale ed i carabinieri della Compagnia, guidati dal cap. Alessio Falzone, che hanno avviato le indagini per individuare responsabile e movente del gesto.