Ancora un altro atto intimidatorio contro gli amministratori locali. Ieri mattina è stato trovata una lettera con un proiettile calibro 9 destinato all'amministrazione comunale di Guspini, reduce dalla ultima tornata elettorale e neppure ancora insediata.

Il pacchetto è stato recuperato da un operaio che stava prendendo in servizio davanti all'ingresso del magazzino dell'ufficio tecnico comunale, in via Gramsci. Una volta aperto, all’interno, oltre al proiettile, c’era una lettera in cui si leggono insulti e intimidazioni. In particolare l’autore del grave episodio ha minacciato di incendiare alcune aree boschive se gli amministratori non si muoveranno contro Abbanoa, che con gli scarichi fognari inquinerebbe terreni agricoli nelle campagne del paese.

Foto copertina tratta da Wikipedia