Anche il Sindaco di Sassari, Nicola Sanna, ha voluto esprimere la sua solidarietà nei confronti primo cittadino di Iglesias, Emilio Gariazzo, vittima di un grave atto intimidatori.

«Chi è eletto democraticamente a rappresentare le istituzioni, non può essere vittima di atti intimidatori come quello che ha colpito il sindaco di Iglesias. Gli amministratori pubblici dovrebbero godere del sostegno della cittadinanza, non subire attacchi né essere esposti a dei rischi».

«I rappresentanti delle istituzioni locali, i sindaci in particolar modo – ha aggiunto Sanna – sono sempre in prima linea, sono il riferimento della democrazia nel territorio e hanno la responsabilità di tutelare e salvaguardare le città e garantire che siano rispettate le regole del vivere civile. Non è possibile, perciò, tollerare nessuna forma di atto violento».

«Mi auguro che i colpevoli siano presto individuati e condannati e ribadisco ancora una volta, come ho già fatto in passato, la mia ferma condanna a questi atti – ha concluso il primo cittadino – con l'auspicio che non si verifichino ancora azioni violente contro chi si impegna quotidianamente ad amministrare la cosa pubblica».