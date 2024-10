A pochi giorni di distanza dall’atto intimidatorio nei confronti del Sindaco di Siniscola, Gianluigi Farris, ora ad essere preso di mira è stato il Consigliere di minoranza del Comune di Tuili, Serafino Madau.

Ancora un volta l’Anci Sardegna, oltre ad esprimere la totale vicinanza a Madau, ha alzato nuovamente la voce lancinado un nuovo appello alle istituzioni.

«Il Presidente, il Comitato Esecutivo, il Consiglio Regionale di Anci Sardegna a nome della comunità degli amministratori sardi esprime la solidarietà al consigliere di Tuili Serafino Madau vittima di intollerabili minacce».

Così Emiliano Deiana che ha posto l’accento sul fatto che «Ancora una volta la nostra associazione si trova ad esprimere solidarietà verso un amministratore comunale che viene minacciato in maniera pesantissima nel silenzio assordante delle istituzioni nazionali».

«Chiediamo un intervento immediato del Ministro dell’interno Matteo Salvini – ha concluso – per garantire a tutti gli amministratori agibilità democratica e sicurezza».

Sulla stessa linea anche il Presidente del Consiglio regionale, Gianfranco Ganau che, nell’esprimere la sua vicinanza a Serafino Madau, ha chiesto a Salvini «Interventi concreti e tutte le risorse necessarie a contrastare un fenomeno emergenziale per la nostra isola. Occorre stabilire una strategia e passare dalle parole ai fatti».

Il presidente della Regione, Francesco Pigliaru, ha parlato di «Un atto vile, che risponde a logiche totalmente estranee ai valori di civiltà a cui tutti i sardi onesti si ispirano. Siamo davanti a una serie di intimidazioni intollerabili da rigettare e condannare con grande fermezza. La Regione continua a fare la sua parte con azioni e progetti come Iscol@ e la rete di videosorveglianza. Si nota tuttavia il preoccupante e grave arretramento dello Stato che deve dare urgenti risposte ai nostri sindaci. Al ministro degli Interni Matteo Salvini – così Pigliaru – ribadiamo la richiesta di dare attuazione all’accordo per la promozione della sicurezza integrata che abbiamo stretto con il ministro Minniti e nel quale si sono incardinati i singoli Patti territoriali. Consideriamo ancora valida quell’intesa e ci aspettiamo che venga rispettata».

Una vicinanza a Madau è arrivata anche dal Senatore del Movimento Cinque Stelle, Emiliano Fenu, e anche al sindaco di Siniscola Gianluigi Farris, che ha rimarcato come «Le nostre comunità hanno la forza per reagire a queste meschine minacce. Gli amministratori locali affrontano prima di tutti la crisi e l’insoddisfazione dei cittadini, ma nulla può giustificare atti come questi che esulano dal corretto confronto democratico. Queste minacce sono atti di violenza che non possono essere accettati e nei confronti dei quali il Movimento 5 Stelle esprime la più netta condanna».