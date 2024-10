"È stato sicuramente un atto intimidatorio”, ha detto all'ANSA Clara Pili, 43 anni, presidente della sezione Turismo di Confindustria meridionale della Sardegna, figlia dell'ex sindaco di Sestu, Aldo Pili. Questa notte, ignoti, hanno incendiato la sua auto, parcheggiata in via Malpighi a Cagliari.

“Il vetro posteriore - raccontato alla stessa Ansa l’imprenditrice - è stato infranto ed è stato appiccato il rogo. Abito in una zona tranquilla dove non si sono registrati mai questi episodi”. Sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco e gli agenti della squadra Volante.

Secondo quanto ricostruito, i malviventi, una volta infranto il vetro posteriore dell’auto, hanno lasciato cadere all'interno della diavolina accesa. Il sedile posteriore e parte di quello anteriore hanno subito preso fuoco.

"Avendo attività imprenditoriali, come tanti altri miei colleghi, si possono verificare contrasti con alcuni dipendenti licenziati - ha spiegato all’Ansa - ho alcune udienze nei prossimi giorni, potrebbe essere collegato a qualche episodio di questo genere, oppure ad altro. Non ho un'idea precisa, non mi era mai accaduta una cosa simile. Sto presentando denuncia in Questura ho due bambini piccoli, spesso mi sposto da sola è chiaro che quanto accaduto mi preoccupa".