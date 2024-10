Atto incendiario nella notte. Mancavano 5 minuti alle 2 quando ignoti hanno dato fuoco all’auto di una casalinga di Silanus.

Il mezzo era parcheggiato in via Gennargentu ed è stato completamente distrutto nonostante l’arrivo tempestivo sul posto della squadra dei vigili del fuoco di Macomer i quali hanno anche accertato l’origine dolosa dell’incendio. I pompieri hanno domato le fiamme, messo in sicurezza e bonificato l’area.

Ulteriori accertamenti di legge, sono stati eseguiti dai Carabinieri di Macomer che stanno lavorando per cercare di risalire al colpevole.