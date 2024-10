Dalla ricerca all’esplorazione e produzione delle materie prime, dal ruolo delle donne nell’attività estrattiva a quella geo-ambientale, dalla tutela del patrimonio archeologico industriale alla sua valorizzazione per quanto riguarda le specificità tecnico scientifiche ed estrattive nel bacino del Mediterraneo.

Sono tanti e tutti molto interessanti gli argomenti che verranno trattati i prossimi 13 e 14 ottobre presso la storica e prestigiosa sede della Scuola Mineraria, in via Roma 45 a Iglesias, durante la settima edizione del “Simposio sull’attività estrattiva nel bacino del Mediterraneo: Stato dell’Arte”. Causa pandemia, l’evento non si svolgeva dal 2019 e mentre prima la sede adibita era Monteponi, quest’anno è stata scelta come location l’Istituto dedicato a Giorgio Asproni.

Obiettivo del Simposio, promosso e organizzato dall’Associazione Mineraria Sarda col Patrocinio del Presidente del Consiglio Regionale della Sardegna, in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari, l’Ordine dei Geologi della Sardegna e l’Ordine dei Periti Industriali di Cagliari, è coinvolgere tutti i soggetti che hanno interessi, o che operano, nel campo delle risorse minerarie nell’ambito del Mediterraneo, con un occhio di riguardo alla formazione e delle nuove generazioni.

Non è un caso infatti che giovedì 12 ottobre 2023 la città sulcitana ospiterà il 1° Meeting delle Scuole Minerarie d’Italia, che vedrà la partecipazione dei rappresentanti degli Istituti Minerari di Iglesias, Agordo, Caltanissetta e Massa Marittima. Ci sarà inoltre la proposta del 1° Simposio Junior, dedicato agli studenti delle classi seconde e quinte del Minerario di Iglesias, col fine di promuovere la conoscenza degli argomenti chiave in ambito minerario, geo-ambientale e tecnico-scientifico.

L’appuntamento è alle ore 11:30 presso l’Istituto dedicato a Giorgio Asproni, in via Roma 45. Si discuterà sull’attuale ruolo degli Istituti Tecnici Minerari, le criticità e le tante possibilità che si aprono ai Periti Geotecnici in questo momento storico industriale, alquanto strategico per rilanciare la loro professione.

L’ingresso è riservato ai soli studenti.

Presso la storica aula magna della Scuola Mineraria, oggi IIS Minerario “Asproni-Fermi”, in via Roma 45 a Iglesias, il Simposio si articolerà attraverso tre tematiche principali.

Venerdì 13 ottobre, dalle ore 9:30 alle 16:00, si discuterà di materie prime critiche ed economia circolare; mentre dalle 16:00 alle 18:00 si parlerà del ruolo delle donne in ambito minerario. Sabato 14 ottobre, dalle ore 9:00 alle 13:00, l’argomento riguarderà la promozione e la valorizzazione del patrimonio architettonico e geo-ambientale.

Insomma, una miniera, nel vero senso della parola, di arricchimento culturale sul territorio del Sud Sardegna, che ha alle spalle una lunghissima quanto affascinante storia che merita di essere conosciuta per proseguire anche in futuro con la valorizzazione di un preziosissimo patrimonio archeologico.

Per maggiori informazioni, visitare il sito https://www.associazioneminerariasarda.it/meeting-delle-scuole-minerarie-e-vii-simposio/