Progetto "Restart" nasce dalla volontà di restituire ai bambini un po' di quella serenità e libertà persa in questo lungo periodo di lockdown. Ai bambini e ai minori in generale si è pensato poco e niente, per questo il progetto è rivolto e dedicato proprio a loro.



"Siamo un gruppo di amici, tutti appartenenti al mondo dello sport - sottolinea Francesca Ravot, istruttore di ginnastica ritmica - siamo allenatori e animatori di diverse discipline, professionisti del settore Sport e abbiamo deciso di mettere gratuitamente la nostra esperienza dedicando un ora a settimana alla forma fisica e allo svago dei bambini. Ci troverete il lunedi dalle 17 alle 20 uno in ogni parco di cagliari per farvi fare allenamento di diverse discipline sportive. In ottemperanza alle prescrizioni di sicurezza è necessario prenotare il posto per il proprio figlio o figlia entro le ore 12 di ogni lunedi mattina al 3407922314. Saranno organizzati piccoli gruppi in base all'età e con distanziamento sociale. Per sette lunedì consecutivi. Gli allenamenti - aggiunge la portavice Francesca Ravot, già promotrice di numerose iniziative sociali di beneficenza - sono gratuiti. Siamo del parere che la cultura sportiva aiuta e sostenga le giovani generazioni a crescere in un ambiente sano, arricchito dai valori che lo sport porta con sé".