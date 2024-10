Sono stati presentati questa mattina, a Palazzo Ducale, i risultati dell'attività di manutenzione straordinaria realizzata nel patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Sassari.

Alla conferenza stampa erano presenti Ottavio Sanna (Assessore alle Politiche abitative, lavori pubblici e manutenzioni, decoro e arredo urbano), Alberto Carreras, (Responsabile del Patrimonio Erp) e l'architetto Silverio Insogna (Presidente di Asa costruzioni, impresa aggiudicataria dell'accordo quadro).

Secondo i dati presentati, sono 500 gli interventi messi in atto dal 2014 a oggi, per un investimento di circa 2 milioni di euro. Tutto questo grazie alla stipula dell'accordo quadro con la ditta Asa Costruzioni e il Comune di Sassari. Nel biennio 2014-2016 sono stati impegnati 1 milione e 500 mila euro, parte di fondi comunali e parte di finanziamenti regionali, per 350 interventi.

Nel biennio 2016- 2018 le risorse messe a disposizione della Regione sono state pari a 511 mila euro per un totale di 150 interventi, alcuni dei quali sono attualmente in corso. Il costo medio di intervento per ogni appartamento è di 2 mila 650 euro.

«Tra le priorità dell'amministrazione fin dall'inizio del mandato, c'è stata la programmazione degli interventi e la ricerca delle risorse per la progettazione – ha sottolineato l’Assessore Sanna -. Il Patrimonio Erp del Comune è vasto, consta di circa 1200 appartamenti, spesso di antica costruzione, che necessitano di manutenzione ordinaria e straordinaria. L'accordo quadro ci ha permesso non solo di semplificare le procedure e contenere i costi, ma anche di intervenire in maniera più sistematica».