Da lunedì prossimo, 8 agosto, il Commissariato di Polizia di Lanusei attiverà la postazione per il rilascio dei passaporti.

La richiesta del passaporto prevede la presentazione di una domanda corredata da un’attestazione di versamento di 42,50 euro a favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, la marca per passaporto di € 73,50 nonché 2 fotografie formato tessera.

Potranno usufruire di questo servizio i cittadini residenti nei comuni di Lanusei, Arzana, Elini, Escalaplano, Esterzili, Gairo, Ilbono, Jerzu, Osini, Perdasdefogu, Sadali, Seui, Seulo, Ulassai, Ussassai, Villagrande Strisaili.

Per quanto riguarda tutte le informazioni sul rilascio del passaporto è possibile consultare il sito www.poliziadistato.it.

Sono in corso procedure di formazione per attivare analoghi servizi anche negli altri territori della provincia dove esiste il Commissariato di P.S.

Tale innovazione consentirà un risparmio di tempo anche per il rilascio del documento poiché non sarà più necessario il trasferimento della pratica presso la Questura come avveniva nel passato.