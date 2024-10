Cinque colpi di fucile tutti indirizzati al parabrezza dell'auto nella postazione dell'autista. Hanno sparato per uccidere i killer entrati in azione ieri sera nelle campagne tra Borore e Dualchi, in località Funtana Manai. Miracolosamente illesi Gavino Muroni, di 41 anni, e Pietro Derudas, di 27, entrambi allevatori di Borore.

L'obiettivo, secondo una prima ricostruzione della Squadra Mobile di Nuoro che indaga sul duplice tentativo di omicidio, era Gavino Muroni: era seduto dalla parte del conducente su una Fiat Stilo quando è scattato l'agguato, mentre Derudas, che aiutava nell'azienda agricola Muroni, era sceso per chiudere il cancello: i due avevano appena finito di accudire il bestiame.

Almeno due gli aggressori, che si sono materializzati all'improvviso dietro a un cespuglio: la prova che fossero in coppia è data dalla direzione dei cinque colpi di fucile, esplosi da due punti diversi. Subito dopo l'agguato i due allevatori si sono messi in salvo scappando a piedi nel buio della campagna. E' stato Derudas a dare l'allarme dal suo cellulare avvisando i familiari, che a loro volta hanno chiamato il 113.

Sul posto sono giunti gli uomini del commissariato di Macomer, che hanno trovato Muroni e Derudas vagare in evidente stato confusionale. Difficile per gli investigatori individuare un movente certo, anche se la pista seguita è quella legata al mondo agropastorale e alle relazioni di Muroni, pregiudicato per piccoli reati e vittima nel 2010 di un attentato incendiario che ha distrutto la sua vettura.

Derudas, invece, è incensurato. Le due vittime sono state accompagnate al commissariato di Macomer e interrogate. Gli investigatori hanno proseguito le indagini per tutta la notte, ascoltando amici e parenti dei due allevatori, nella speranza di trovare elementi utili per individuare i responsabili.

