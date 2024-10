Sarà inaugurata giovedì 10 gennaio alle 17.00, nell'aula Blu del dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Sassari, la mostra fotografica "Attimi d'Africa: un racconto per immagini".

L’iniziativa fa parte delle attività di Terza Missione del Corso di Laurea Triennale in Sicurezza e Cooperazione Internazionale dell'Ateneo.

Le fotografe di Ottavio Sardu ripercorrono i luoghi in cui, per oltre 10 anni, ha operato in servizio nel Comitato Internazionale della Croce Rossa come agronomo e responsabile di progetto per la sicurezza economica.

Gli scatti sono stati effettuati nel corso di operazioni umanitarie condotte dal Comitato Internazionale della Croce Rossa in Somalia, Eritrea, Sud Sudan, Niger, nella striscia di Gaza e nella Repubblica Democratica del Congo, testimoniano il dramma vissuto dalle popolazioni residenti, che è alla radice dei flussi migratori verso l’Europa.

L’esposizione sarà visitabile sino al 31 gennaio.