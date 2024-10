Raffaele Pintau, 38 anni originario di Sassari, ma da anni residente a Ghilarza, è finito in carcere a Massama (Oristano) con l'accusa di atti persecutori nei confronti della sua ex fidanzata, accusa per la quale era già agli arresti domiciliari.

Il provvedimento firmato dal gip del Tribunale di Oristano, Silvia Palmas, su richiesta del pubblico ministero Rossella Spano, è stato eseguito dai carabinieri della Compagnia di Ghilarza.

Pintau era già stato in carcere per lo stesso reato. Era accaduto a maggio, poi a luglio e poi ancora a ottobre e nel frattempo c'era stata anche una prima condanna pronunciata dai giudici del tribunale di Oristano.